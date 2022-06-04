تعز 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,100 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 6,600 فرد .ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.//انتهى//13:37ت م0037