الدمام 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واساطلع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أمس الأول، على تجارب وقصص النجاح للمدينتين الصناعيتين بالجبيل ورأس الخير، منذ إنشائهما، وذلك ضمن جولاته التفقدية لمحافظة الجبيل .واستمع معاليه خلال الزيارة لمقر الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية إلى تفاصيل قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية ورأس الخير الصناعية، والتعرف على أبرز ملامح تجارب الهيئة الناجحة في المدينتين الصناعيتين.كما اطلع معاليه والوفد المرافق له، على البنى التحتية بمدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير، وتعرف على المكانة الاقتصادية والاستثمارية لهما.عقب ذلك زار منتزه التلال في مدينة الجبيل الصناعية، والذي يعد أكبر منتزه بالمدينة، حيث تصل مساحته إلى مليون متر مربع؛ ويضم ٨ تلال ذات إطلالة بانورامية.// انتهى //13:51ت م0039