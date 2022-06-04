الرياض 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسكشف مجلس الصحة الخليجي اليوم عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعية حقيقة الفرق بين السكر البني والسكر الأبيض وأيهما الصحي والأفضل في الاستخدام عند الحاجة.وبيّن المجلس أن الحقيقة العلمية تؤكد بأنه لا يوجد فروقات صحية كبيرة بين السكر البني والأبيض، حيث إن ملعقة من السكر البني تحتوي على 15 سعرة حرارية وفي المقابل الكمية نفسها من السكر الأبيض تحتوي على 16 سعرة حرارية، كما أن السكر البني يحتوي على الدّبس لهذا نرى لونه بني أما السكر الأبيض فلا يحتوي على الدبس، ومن الفروقات أيضاً أن السكر البني أكثر حلاوة من السكر الأبيض.ومع هذه الاختلافات إلا أنهما متشابهان في مخاطر تؤدي إلى العديد من الأمراض على رأسها السمنة وداء السكري وأمراض القلب.يذكر أن مجلس الصحة الخليجي نشر مؤخراً بأن للسكر العديد من المسميات ولكن أضراراها تبقى واحدة مع تغير مسمياتها وطرق تناولها، كما قدر المجلس الحد الأعلى للكميات المسموح للأطفال تناولها من السكر، فمن أعمارهم بين 7 - 10 سنوات يجب أن لا يزيد تناولهم للسكر عن 24 جرام أي ما يعادل 6 مكعبات سكر، ومن أعمارهم بين 4 - 6 سنوات يجب أن لا يزيد عن 19 جرام أي ما يعادل 5 مكعبات سكر، ومن أعمارهم أقل من 4 سنوات يفضل تجنبهم الأطعمة والعصائر المحلاة في هذا العمر.كما أشار مجلس الصحة الخليجي بأن أغلب استهلاك الطفل يكون من السكر المضاف، وهذا تختلف كمية السكر المضاف فيه من منتج لآخر على حسب الشركة المصنعة لذلك يجب على أولياء الأمور مراقب البطاقة الغذائية على كل منتج لمعرفة الكمية المضافة من السكر.// انتهى //16:03ت م0045