جدة 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واستحول موسم جدة إلى حدث عالمي فريد ومحط أنظار السائحين والزوار في دول المنطقة والعالم بفعالياته ذات الطابع العالمي التي أضفت أجواءً كرنفالية استثنائية اختلطت فيها الفعاليات الترفيهية بالثقافية بالفنية وغيرها .وقد استضاف أمس ملعب الأمير عبدالله الفيصل أشهر نجوم الفن في العالم وفرقة الـ DJ العالمية بقيادة العالمي خوسيه بالفين أحد أفضل 10 فنانين في العالم، وسط حضور من الزوار من داخل المملكة ومن عدد من دول العالم.واستطاع الموسم أن يثري الفعاليات الثقافية والفنية بمشاركة الهند وبنجلاديش بأمسياتٍ ثقافية فنية استضافتها حديقة الأمير ماجد ضمن برامج موسم جدة الثقافية الأسبوعية، إلى جانب معرض بساط الريح الذي احتضنته قبة سوبردوم، مروراً بالعديد من الفعاليات العالمية الأخرى سواءً في قرية الأنيمي اليابانية بسيتي ووك أو غيرها، وكانت الجماهير تتنقل من منطقة إلى أخرى للاستمتاع بتعدد الفعاليات وتنوعها .كما استقبلت حديقة الأمير ماجد نجوما فنية شهيرة على مستوى الهند ودول آسيا للمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية.كما تنافست المطاعم العالمية بنادي اليخوت على تقديم مختلف الأطباق العالمية للزوار بمشاركة أشهر طباخي العالم، وسط أجواء رائعة على أنغام معزوفات فرق الموسيقى العالمية الشهيرة، لتنقل الزائر في رحلة عالمية نحو الإبداع والتميز في موسم قدم كل شيء لإسعاد زواره.// انتهى //16:03ت م0046