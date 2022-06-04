الخرطوم 5ذو القعدة 1442ه الموافق 5يونيو2022واسحث الخبير الذي عينته الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان بالسودان أداما ديانق السودانيين على المشاركة والإسهام لإجراء التسوية السياسية في السودان .ورحب أداما خلال المؤتمر الصحفي - الذي عقده اليوم بشأن حقوق الإنسان في السودان بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم - بإطلاق سراح السياسيين ورفع حالة الطوارئ .وأوضح أن الهدف الرئيس لزيارته هو المواصلة في العمل لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان خلال هذه الفترة ، مشيرا إلى أن نتائج زيارته ستسهم في الحوار الذي سينطلق في الخامس عشر من شهر يونيو الجاري.// انتهى //16:04ت م0047