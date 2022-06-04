سياسي / الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان يحث السودانيين على المشاركة في إيجاد تسوية سياسية
السبت 1443/11/5 هـ الموافق 2022/06/04 م واس
الخرطوم 5ذو القعدة 1442ه الموافق 5يونيو2022واس
حث الخبير الذي عينته الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان بالسودان أداما ديانق السودانيين على المشاركة والإسهام لإجراء التسوية السياسية في السودان .
ورحب أداما خلال المؤتمر الصحفي - الذي عقده اليوم بشأن حقوق الإنسان في السودان بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم - بإطلاق سراح السياسيين ورفع حالة الطوارئ .
وأوضح أن الهدف الرئيس لزيارته هو المواصلة في العمل لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان خلال هذه الفترة ، مشيرا إلى أن نتائج زيارته ستسهم في الحوار الذي سينطلق في الخامس عشر من شهر يونيو الجاري.
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16:04ت م
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