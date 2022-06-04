ظهران الجنوب 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسنفَّذَت جمعيةُ البر الخيرية بمحافظة ظهران الجنوب خلال شهر مايو الماضي عددًا من المشروعات والبرامج المتنوعة لصالح الأسر المستفيدة من خدماتها، بقيمة إجمالية بلغت 961.755 ريالا.وأوضَحَت الجمعيةُ أن البرامج شملت مبادرة بطاقة اليسر بمبلغ 212 ألف ريال، ومشروع توزيع زكاة المال بمبلغ 460.100 ريال، ومشروع أخوة في بلد النخوة بمبلغ 60.300 ريال، ومشروع تخفيف الإيجارات بمبلغ 100ألف ر يال.وبيَّنَتِ الجمعيةُ أن ذلك يأتي ضمن البرامج الاجتماعية والتكافلية لتحسين جودة حياة المستفيدين من خِدْمَاتِ الجمعية.// انتهى //16:59ت م0055