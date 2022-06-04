شرم الشيخ 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسالتقى وزير المالية المصري محمد معيط اليوم بنظرائه من الجزائر عبدالرحمن راوية، وموريتانيا إسلمو ولد محمد إمبادي، ونيجيريا زينب أحمد، كلٌ على حدة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة حاليًا بمدينة شرم الشيخ المصرية.وتناولت المباحثات سُبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال تنويع أدوات ومصادر التمويل، وإمكانيات تحقيق التكامل العربي والأفريقي لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن استعراض آليات دعم التحول للاقتصاد الأخضر، وتنسيق الموقف الأفريقي حول احتياجات القارة فيما يتعلق بتمويل المناخ.//انتهى//17:06ت م0056