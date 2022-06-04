عرعر 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واستنظم جمعية لياقة الرياضية بمنطقة الحدود الشمالية يوم الجمعة المقبل، مباراة كرة قدم نسائية، يتخللها معرفة المهارات الأساسية لكرة القدم، وذلك في الملاعب النسائية بحي الجوهرة بعرعر.وأوضحت الجمعية أن المبادرة تهدف إلى اكتساب اللياقة البدنية وتعزيز ممارسة المرأة لرياضة كرة القدم لأهمية فوائدها التي لها تأثير قوي على صحة الجسم والعقل والإسهام في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من أجل مجتمع أكثر نشاطا وصحة وخاصة بين النساء.ودعت المهتمات في لعبة كرة القدم بالتسجيل عبر الرابط التالي: https://cutt.us/tegUg .// انتهى //17:13ت م0059