أبوظبي 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسرحَّبت الإمارات العربية المتحدة بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ تمديد الهدنة إلى شهرين، وفقاً لبنود الاتفاق الأساسي.وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثنت على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام، وتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، داعية في الوقت نفسة جميع الدول إلى دعم تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن والعمل على دفع الأطراف نحو الحل الشامل .وأكدت الإمارات العربية المتحدة الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.// انتهى //17:21ت م0060