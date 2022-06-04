سياسي / وزير المالية الموريتاني يلتقي بنظيره الكويتي
السبت 1443/11/5 هـ الموافق 2022/06/04 م واس
نواكشوط 05 ذو القعدة 1443هـ الموافق 04 يونيو 2022م واس
التقى وزير المالية الموريتاني إسلمو ولد محمد امبادي اليوم على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية -التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية- بوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي عبد الوهاب محمد الرشيد.
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
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17:21ت م
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