نواكشوط 05 ذو القعدة 1443هـ الموافق 04 يونيو 2022م واسالتقى وزير المالية الموريتاني إسلمو ولد محمد امبادي اليوم على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية -التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية- بوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي عبد الوهاب محمد الرشيد.وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.// انتهى //17:21ت م0061