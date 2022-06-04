عام / مقتل ستة أشخاص على الأقل في انفجار بمصنع كيماويات في الهند
السبت 1443/11/5 هـ الموافق 2022/06/04 م واس
لوكناو 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واس
لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم اليوم وأصيب 20 آخرون في انفجار في مصنع كيماويات بمنطقة هابور شمالي الهند .
وقال المتحدث باسم الشرطة سوريندرا سينغ في تصريح صحفي: إن الحادث وقع بعد انفجار مرجل في منشأة صناعية في دهولانا التي تبعد نحو 60 كيلومترا شمالا عن العاصمة نيودلهي، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين .
وأضاف أن عدد القتلى يمكن أن يزيد وذلك لوجود بعض الإصابات الخطيرة.
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17:40ت م
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