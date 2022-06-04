لوكناو 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسلقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم اليوم وأصيب 20 آخرون في انفجار في مصنع كيماويات بمنطقة هابور شمالي الهند .وقال المتحدث باسم الشرطة سوريندرا سينغ في تصريح صحفي: إن الحادث وقع بعد انفجار مرجل في منشأة صناعية في دهولانا التي تبعد نحو 60 كيلومترا شمالا عن العاصمة نيودلهي، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين .وأضاف أن عدد القتلى يمكن أن يزيد وذلك لوجود بعض الإصابات الخطيرة.// انتهى //17:40ت م0062