تونس 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022م واسأنقدت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من الغرق في البحر، كانوا على متن مركب معطوب شمال شرقي سواحل مدينة جرجيس بمحافظة مدنين جنوب البلاد.وأفادت وزارة الدفاع التونسية اليوم أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم قد أبحروا من سواحل مدينة زوارة في ليبيا، بُغية اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //18:22ت م0063