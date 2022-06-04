مقديشو 05 ذو القعدة 1443هـ الموافق 04 يونيو 2022م واسأعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" مقتل 5 عناصر من حركة الشباب في غارة جوية جنوبي الصومال.وأوضحت "أفريكوم" في بيان اليوم أن الغارة جرت في بلدة بيرحاني بإقليم جوبا السفلى التابعة لمحافظة جوبالاند المحلية دون وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين ، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ الغارة بالتعاون مع القوات الحكومية، لاستهداف معقلا لمقاتلي حركة الشباب الإرهابيين.// انتهى //18:31ت م0064