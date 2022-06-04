الرياض 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسجدد فريق التايكوندو بنادي الهلال انتصاراته بتحقيقه لقب بطولة المملكة للأندية الأبطال للناشئين في البطولة التي اختتمت أمس الجمعة بصالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة (211) لاعب يمثلون (22) نادياً بعد تحقيقه (304) نقاط وذهبيتي زيد يسر ونواف حسين ، وحل فريق أبها - الذي لا يزال يحافظ على صدارة الأندية - ثانياً بـ (274) نقطة وذهبية يوسف الدباغ ، وجاء العدالة ثالثاً بـ (272) نقطة وذهبية محمد صالح ، ووج رابعاً بـ (265) نقطة وذهبية علي الغامدي ، وحصل نادي فيفاء على جائزة الفريق المثالي ، كما نال الذهب أيضاً (مشاري بامسعود - الفرع ، وحسن الكاظم - العمران ، وعبدالعزيز شبعاني - الرياض ، ورائد خيري - الخويلدية) .وفي منافسات البراعم عاد نادي الفرع للواجهة وبقوة بعد تحقيقه اللقب بـ (425) نقطة و(3) ذهبيات لفهد بامسعود ومشاري قيسي وعبدالإله الدوسري ، وفاجأ فريق الفيصلي الجميع بتحقيقه للمركز الثاني ولأول مرة في تاريخه بـ (352) نقطة وذهبيتي محمد القميزي ومحمد الرشود ، وحل نادي الشباب ثالثاً بـ (273) نقطة وذهبية عبدالله القحطاني، والعدالة رابعاً بـ (230) نقطة وذهبية عباس الخليفة، وحصل نادي الخويلدية على جائزة الفريق المثالي، كما حقق الذهب أيضاً (بندر دغريري - وج ، وسجاد الجراميز - الخويلدية ، وعلي مشيخص - السلام) .// انتهى //18:32ت م0066