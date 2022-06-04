طوكيو 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسرحَّبت حكومة اليابان بتمديد الهدنة في اليمن إلى شهرين إضافيين.وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية اليابانية أن حكومة اليابان تقدر عالياً الأدوار المهمة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ودول المنطقة، وجميع الأطراف في اليمن، وجهود الوساطة التي قام بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ لتمديد الهدنة.وشدد البيان على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية يتم الموافقة عليها من خلال الحوار بين الشعب اليمني، وتحقيق سلام دائم في اليمن.// انتهى //18:40ت م0067