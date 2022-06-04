الرياض 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسخسر المنتخب الوطني تحت 20 عامًا من منتخب بنما تحت 23 عامًا بنتيجة 4 - 2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب لاتر دي تينيغي، ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، التي تأتي في إطار مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.وسجل هدفا "الأخضر" اللاعبان عبدالله العنزي ويزيد جوشان في الدقيقتين 7 و 45، فيما سجل منتخب بنما أهدافه عند الدقائق 20 و 49، و55 و57.ودخل المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: حامد الشنقيطي في حراسة المرمى، وعبدالعزيز الفرج، وحسن ربيع، ومحمد الدوسري، وسالم النجدي، وعبدالملك العييري، وعبدالله الزيد، وحسن سفياني، وعبدالله العنزي، وعثمان العثمان، ويزيد جوشان.وتتبقى للمنتخب الوطني مباراة واحدة لتحديد المراكز، حيث ستتحدد بعد غدٍ الاثنين هوية المنتخب الذي سيلاقيه على أن تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل.// انتهى //18:42ت م0068