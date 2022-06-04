القاهرة 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واستنطلق غدًا في القاهرة فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 350 شركة عالمية من أكثر من 102 دولة.وسيناقش المؤتمر -الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي على مدى ثلاثة أيام- العديد من الموضوعات المهمة في القطاع الطبي، أبرزها سُبل تطوير الخدمات الطبية والرعاية الصحية، لا سيما مع الظهور المستمر للأمراض والأوبئة، وإمكانيات توجيه المزيد من الاستثمارات لتنمية القطاع الصحي.ويهدف المؤتمر إلى عرض أحدث التقنيات التكنولوجية في المجالات الطبية المختلفة من قِبَل الشركات العالمية العاملة في المجال الطبي، إضافة إلى تبادل الخبرات بين تلك الشركات.//انتهى//19:07ت م0074