الرياض 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واستعقد وزارتا الاستثمار والسياحة في الرياض غداً أعمال المنتدى السعودي – الإسباني، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ماريا رييس ماروتو، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وممثلي كبرى الشركات السعودية والإسبانية.وتتضمن أعمال المنتدى جلسات حوارية لمناقشة المشاريع الكبرى في المملكة، إضافةً إلى جلسات حوارية في عدد من المجالات حول السياحة المستدامة والبُنى التحتية والضيافة والابتكار والتكنولوجيا.كما سيتخلل أعمال المنتدى جلسات ثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين لاستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.يذكر أن عقد هذا المنتدى السعودي – الإسباني يأتي في إطار سعي البلدين لتحقيق التكامل والاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية الكبرى، وتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري.// انتهى //19:34ت م0075