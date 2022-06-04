الرياض 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسأعلنت الشركة السعودية للكهرباء إطلاقها خدمة "آمن" للمشتركين الراغبين في إجراء أعمال البناء والترميم في المناطق أو الأحياء التي تقع بالقرب من حرم الشبكة الكهربائية بطريقة آمنة تجنبهم المخاطر، وتحافظ على مكونات أجزاء الشبكة.وأكدت "السعودية للكهرباء" أن الهدف من هذه الخدمة يتمثل في توفير أعلى معايير السلامة في مواقع العمل، وحرصها التام على حفظ الأرواح والممتلكات بما يتوافق مع الإجراءات المتبعة في أعمال الشبكات الكهربائية.كما حددت الشركة مجالات الأعمال التي تندرج تحت هذه الخدمة وهي البناء والترميم، والصيانة والتركيب، أو رفع المواد والحفريات، مشيرة إلى إمكانية المشترك الاستفادة من الخدمة من خلال تطبيق "AL KAHRABA" المتوفر في متاجر الهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة https://www.se.com.sa، إلى جانب خدمة التواصل مع الرقم 920001100 عبر تطبيق الواتساب.يذكر أن السعودية للكهرباء أطلقت حزمة من الخدمات من أبرزها: "خدمة حسابي، وخدمة برق، والفاتورة الثابتة" لتوظيف التقنيات الحديثة، ولضمان توفير الخدمة بموثوقية عالية، وبصفة مستمرة وتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها.// انتهى //19:34ت م0076