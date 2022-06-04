الرياض 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واساختتمت اليوم منافسات بطولة المملكة للبولينج للصم التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم والتي أقيمت منافساتها بمركز القصيبي الرياضي على مدى ثلاثة أيام بمحافظة الخبر، بمشاركة خمسة فرق من الفرق المسجلة في البرنامج الزمني المعتمد للاتحاد، المتمثلة في "نادي جدة، ونادي الدمام، ومركز تبوك، ومركز القطيف، ومركز المدينة المنورة".وتوج رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني الأبطال في فئتي الرجال والسيدات، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للاتحاد عبدالله العيسى، وبعض رؤساء أندية ومراكز الصم في المملكة.وحقق المركز الأول في فئات الرجال اللاعب بلال عريف من نادي الصم بجدة، فيما جاء زميله في النادي اللاعب محمد عريف ثانياً، وحصل على المركز الثالث اللاعب يوسف المزيعل من مركز القطيف، وفي فئات السيدات حققت المركز الأول اللاعبة لجين باشنيني، وجاءت في المركز الثاني اللاعبة دعاء بخاري، وذهب المركز الثالث للاعبة مروج النويهي، وجميعهن من نادي الصم بجدة.وشهد ختام البطولة تكريم نائب رئيس الاتحاد السعودي للبولينج معيض القحطاني، والدكتورة سحر القصيبي، ورئيس نادي الصم بالدمام محمد النهدي، ومشرف محمد بلحمر، ومدرب منتخب الصم للبولينج ماجد العصلاني.// انتهى //19:36ت م0077