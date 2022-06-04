الخرطوم 5ذو القعدة 1442ه الموافق 4يونيو2022واسالتقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي في الخرطوم اليوم بالخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان أداما دينغ.وقدم حميدتي خلال اللقاء شرحاً وافياً حول الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال حقوق الإنسان على ضوء التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، مؤكدا التزام السودان بالتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، لترقية وتطوير حقوق الإنسان بالبلاد.ودعا رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أهمية التعاون مع السودان بما يُعزز الجهود الوطنية التي تسهم في تحقيق الاستقرار في المجالات كافة، مشيراً إلى اهتمامهم بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بترقية حالة حقوق الإنسان بالبلاد، إلى جانب متابعة القضايا والتطورات التي تحدث من وقت لآخر في جميع أنحاء السودان.بدوره رحب الخبير المستقل بقرارات الحكومة برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المحتجزين، واصفاً القرار بالخطوة الجيدة التي تصب في اتجاه تهيئة البيئة الداخلية لإجراء الحوار، داعياً جميع الأطراف إلى الاستعجال في إنهاء الأوضاع السياسية الراهنة التي قال إنها تؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية وأوضاع حقوق الإنسان.وأشار إلى أنه حث المجتمع الدولي عبر السفراء المعتمدين في السودان على ضرورة تقديم الدعم والمساندة للسودان، مؤكداً أن السودان أحد أهم الدول في المنطقة لما تتمتع به من إمكانات كبيرة.// انتهى //19:38ت م0078