الجزائر 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022م واسرحبت الجزائر بتمديد الهدنة الإنسانية في اليمن إلى شهرين إضافيين، داعية في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار للوصول إلى هدنة دائمة تفضي إلى حل دائم .وجددت الجزائر في بيان صادر اليوم عن وزارة خارجيتها دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للأزمة، تعود على الشعب اليمني والمنطقة بالأمن والسلم والاستقرار، الأمر الذي من شأنه الإسهام في لم شمل البلدان العربية في مواجهة التحديات الوجودية التي تفرضها الأوضاع الراهنة.// انتهى //19:55ت م0080