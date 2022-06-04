القاهرة 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واستستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية البطولة العربية المفتوحة الـ 13 للروبوت، التي تنظمها الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي من 1 إلى 4 يوليو المقبل، بمشاركة 130 فريقًا من 16 دولة عربية، من بينها المملكة العربية السعودية.وستشهد البطولة -على مدى أربعة أيام- العديد من الأنشطة والفعاليات التي تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والبرمجة والذكاء الاصطناعي والعلوم والهندسة، حيث تتكون البطولة من 9 مسابقات للروبوت بتقنيات تكنولوجية مختلفة.وتهدف البطولة إلى تبادل الخبرات والثقافات فيما بين المشاركين، وتنمية مهارات الطلبة في إجراء البحث العلمي والتفكير الناقد وحل المشكلات، والتأكيد على أهمية نشر ثقافة الروبوت ودورها في التعليم في العالم العربي.//انتهى//19:55ت م0081