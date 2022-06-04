الرياض 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واساختتم اليوم السبت بنادي صقور الآيكيدو في ينبع الصناعية فعاليات اللقاء التدريبي لممارسي رياضة الآيكيدو تحت إشراف اللجنة السعودية للعبة، بمشاركة 23 لاعباً من مختلف مدن المملكة (ينبع - وجدة- والمدينة المنورة- وحائل).وجرى خلال اللقاء نقل وتبادل الخبرات بين اللاعبين، واختبار مجموعة من اللاعبين لدرجة الحزام الأسود (1 دان) .يذكر أن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه خلال العام 2022م، وضمن الخطة السنوية للجنة السعودية للآيكيدو المتضمنة إقامة هذا اللقاء بشكل ربع سنوي.// انتهى //20:01ت م0082