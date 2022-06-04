سكاكا 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسيرعى صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، يوم غدٍ ملتقى الجوف 2022 "توطين وتمكين" الذي ينظِّمه فرعُ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك في المركز الحضاري غرب مدينة سكاكا، من التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً.ويأتي ملتقى الجوف 2022 "توطين وتمكين" بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛بهدف توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات منطقة الجوف.من جانبه،قدَّمَ مديرُ عامِ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالجوف نايل الرويلي الشكرَ لسمو أمير المنطقة على رعايته الملتقى والدعم المستمر من قبل سموه لبرامج وخطط التوطين، مشيراً إلى أن الملتقى يأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.// انتهى //20:51ت م0085