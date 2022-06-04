أبها 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واساختَتَمَتْ أرامكو السعودية أمس، أعمالَ معرض الأمن والسلامة والبيئة 2022 الذي نظَّمته بمنطقة عسير لمدة 10 أيام، حيث شهد حضورَ أكثرَ من 35 ألف زائر.وشملَ المعرضُ العديدَ من الأركان التي تمثلت في ركن تفاعلي للتوعية بأهمية ربط حزام الأمان في أثناء القيادة، وركن تدريبي وتثقيفي للتوعية بالسلامة المرورية بأربع لغات، إضافة إلى ركن يستعرض برامج وانعكاسات جهود "ارامكو" في حماية البيئة والمواطنة والسلامة المرورية.وشاركُ في المعرض المركزُ الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر بركن توعوي للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة، إضافة إلي ركن وزارة الصحة للتعريف بإجراءات الاسعافات الأولية، وركن لاستعراض مشاريع وابتكارات موهوبات المرحلة الثانوية من تعليم منطقة عسير،التي شملت ابتكارات تقنية بمجالات الصحة والذكاء الاصطناعي،إلى جانب ركن ترفيهي تعليمي للأطفال استقبلَ أكثرَ من 500 طفلٍ للمشاركة في تجارب تفاعلية بمجالات إعادة التدوير والطاقة المتجددة.// انتهى //20:52ت م0086