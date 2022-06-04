الرياض 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسالتقى الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان بالرياض، سفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد.وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون الثقافي في المجالات المشتركة بين البلدين الشقيقين، وزيادة تفعيل مشاركة دور النشر العمانية في معارض الكتاب السعودية، والتنسيق الإستراتيجي بين معارض الكتاب في كل من المملكة وسلطنة عمان وبقية المؤسسات المعنية بالثقافة، بالإضافة إلى الاتفاق على التعاون بين الجانبين في تفعيل دور معتزلات الكتابة وإقامات الكتَّاب التي تقيمها الهيئة في المملكة، وترشيح الأسماء الشابة من البلدين للمشاركة فيها.وأكدَ الرئيسُ التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة أهميةَ تفعيل الشراكات مع صانعي المحتوى في الجانب العماني للاستفادة منهم في برنامج الأدب، وتقديمه بصيغة أدب مقروء أو أدب مسموع.من جانبه، أشار سفير سلطنة عمان إلى ضرورة الاهتمام بالمواهب الشابة ومنحها الفرصة؛ لتنمية قدراتهم وتفعيل مشاركاتهم في المحافل الثقافية المختلفة التي تقام في البلدين.// انتهى //21:13ت م0087