أبها 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسحَصَلَتْ جامعةُ الملكِ خالدٍ - ممثلةً في عمادة التعلم الإلكتروني- مؤخرًا على جائزة نظام إدارة التعلم العالمي "البلاك بورد" 2022، وذلك في فرع التعليم والتعلُّم؛ نظير مبادرتها في تَبَنِّي نمط التعلُّم الإلكتروني الكامل في 3 مقررات علمية تم تدريسها في جميع فروع الجامعة.وأوضحَ عميدُ عمادةِ التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور عادل آل قحمش أنه جرى تطوير مقرَّرات (فيزياء 101 - كيمياء 101 - أحياء 101) بجزئيها العلمي والنظري، من خلال ربطها بمنصتي E-lab المخصصة للتجارب العلمية، ومنصة البلاك بورد؛وذلك لتسهيل الوصول إلى التجارب العلمية واستعراضها من نظام البلاك بورد، لافتًا الانتباه إلى تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب وأنماط التدريس الإلكترونية التفاعلية.واستفاد أكثر من ١٠٠٠ طالبٍ وطالبةٍ على مستوى فروع الجامعة من هذه المبادرة التي تهدف إلى التكامل بين المنصات التعليمية، وخلق بيئة إلكترونية تعليمية ممتعة، إضافة إلى إتاحة المعرفة للمتعلمين وسهولة الوصول لها.يُذكر أن نظام إدارة التعلُّم العالمي "البلاك بورد" يمنحُ جوائزَ سنويةً للجهات الفاعلة في توظيف نظام إدارة التعلُّم لتقديم حلول تعليمية مبتكرة.// انتهى //21:37ت م0089