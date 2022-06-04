شرم الشيخ 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واساختتمت - اليوم- الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي، التي عقدت على مدى ٤ أيام، تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة" برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك،بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.وناقشت اجتماعاتُ اليوم الأخير عددًا من الجلسات منها؛ "الاستفادة من أسواق الصكوك للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر"، التي تطرقت إلى كيفية إصدار الصكوك والخيارات المصنفة مثل الصكوك الخضراء أو الاجتماعية أو الاستدامة أو الصكوك التقليدية،بالإضافة إلى استعراض تجربة البنك الإسلامي في إصدار الصكوك الخضراء،وكيف يمكن للدول الأعضاء الاستفادة من تجربة البنك.كما بحثت جلسةُ "الاستثمار المستدام في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية حشدَ المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول العالميين لتمويل التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية - الفرص والتحديات"،والمعوقات التي تمنع مديري الأصول العالميين والمستثمرين المؤسسيين من زيادة إسهاماتهم في التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، والدور التحفيزي الذي يمكن لبنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تلعبه،وكذلك الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتطوير الأسواق المالية،وإعادة المستثمرين وتوازن محافظهم بما يتماشى مع ارتفاع التضخُّم.واستعرضت جلسةُ "التوقعات الاقتصادية للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية"، انعكاساتِ أزمة أوروبا الشرقية على الاقتصاد العالمي و MCS، وتأثيرَ العقوبات واسعة النطاق والعقوبات المضادة على النظام المالي الدولي و MCS، وتَأَثُّرَ الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بالأزمة، وتعاملَ الدول الأعضاء في البنك مع التحديات الرئيسية المحتملة في مجال الأمن الغذائي والتضخُّمَ والتحويلاتِ والسياحةَ والنموَ الاقتصادي العام والتعافي وسط جائحة كورونا.//انتهى//21:42ت م0091