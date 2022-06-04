القاهرة 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسدعا البرلمان العربي السفارات الأمريكية في الدول العربية إلى احترام خصوصية وثقافة المجتمعات العربية وعدم المساس بقيمها الدينية وثوابتها المجتمعية والثقافية، في الوقت الذي تحترم فيه الدول العربية خصوصية وثقافة المجتمعات الأخرى ولا تتدخل فيها.جاء ذلك خلال البيان الذي أصدره البرلمان العربي اليوم على خلفية قيام بعض السفارات الأمريكية في بعض الدول العربية برفع أعلام ذوي الميول الجنسي الشاذ ونشر منشورات تدعمها.وأوضح أن هذا السلوك المرفوض يتناقض مع القواعد والأعراف المعمول بها في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، القائمة على احترام القيم الدينية والمجتمعية للدول وعدم الإساءة إليها أو التعدي عليها.وأكد البرلمان العربي أن احترام ثقافة وخصوصية القيم المجتمعية في الدول العربية لا يتعارض مع مبدأ حرية الرأي، الذي لا يجب استغلاله كذريعة للتعدي على ثقافة وخصوصية المجتمعات، مشددا على أن احترام هذه الخصوصية تمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان التي يجب الالتزام بها في كل وقت وفي كل مكان.// انتهى //22:41ت م0096