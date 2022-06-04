الرياض 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسحقَّقَ نادي الأهلي كأسَ بطولةَ الدوري العام لكرة الماء للفئة العمومي التي أقيمت منافساتها على مسبح وزارة الرياضة بجدة وامتدت على مدار ثلاثة أيام خلال المدة من 29-31 مايو تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.حيث حلَّ نادي الأهلي في المركز الأول ونادي القادسية ثانياً،وجاء الاتحاد ثالثاً.وحصلَ لاعبُ نادي القادسية مهدي الجزار على جائزة أفضل لاعب في البطولة كما حصلَ حارسُ نادي الأهلي حسين الجيزاني على جائزة أفضل حارس.وشاركَ في البطولة ستةُ أندية هي:الأهلي والاتحاد والقادسية والصفا والوحدة وعكاظ ،وقاد البطولة 12 حكماً.وتهدفُ البطولة إلى تكثيفِ انتشار لعبة كرة الماء على مستوى المملكة، وصناعةِ دوري قوي في مستقبل اللعبة، ودعمِ وتحفيز المحبين للعبة والإسهام في توسع الرياضة المجتمعية.// انتهى //23:05ت م0097