سياسي / رئيس البرلمان العربي يدين استهداف قوات حفظ السلام المصرية في مالي
السبت 1443/11/5 هـ الموافق 2022/06/04 م واس
القاهرة 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واس
دان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي استهداف قوات حفظ السلام المصرية في مالي، ما أدى إلى مقتل ضابطي صف وإصابة جندي، إثر انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع وسط البلاد.
وعبر العسومي فى بيان له اليوم عن تقديره لجهود القوات المصرية المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وما تبذله من تضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين ومكافحة الإرهاب.
وأكد العسومي وقوف البرلمان العربي مع مصر، معرباً عن خالص العزاء وصادق المواساة لمصر رئيساً وحكومةً وشعباً.
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23:23ت م
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