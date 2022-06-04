أكرا 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واساختتمت اليوم بالعاصمة الغانية أكرا أعمال قمة لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا " إيكواس" لبحث الأوضاع في كل من مالي وغينيا وبوركينافاسو في ضوء العقوبات المفروضة على السلطات الانتقالية في البلدان الثلاثة.وقررت مجموعة "إيكواس" تأجيل قرار الحسم في رفع أو تثبيت العقوبات المفروضة على مالي وغينيا كوناكري وبوركينافاسو، إلى غاية شهر يوليو المقبل.//انتهى//23:58ت م0099