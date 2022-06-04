القصيم 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسقبضت شرطة منطقة القصيم على (5) مواطنين ارتكبوا قضايا سطو على شاليهات واستراحات خاصة، وإتلاف محتوياتها وسرقة أجهزة كهربائية منها، ومحاولة تضليل الجهات الأمنية باستخدام لوحة مركبة مسروقة في تنفيذ حوادثهم، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //00:29ت م0001