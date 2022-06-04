عام / شرطة القصيم تقبض على (5) مواطنين ارتكبوا قضايا سطو على شاليهات واستراحات خاصة
الأحد 1443/11/6 هـ الموافق 2022/06/05 م واس
القصيم 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واس
قبضت شرطة منطقة القصيم على (5) مواطنين ارتكبوا قضايا سطو على شاليهات واستراحات خاصة، وإتلاف محتوياتها وسرقة أجهزة كهربائية منها، ومحاولة تضليل الجهات الأمنية باستخدام لوحة مركبة مسروقة في تنفيذ حوادثهم، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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