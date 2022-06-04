الرياض 06 ذو القعدة,1443 هـ الموافق 05 يونيو,2022 م واسعاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أمس ، تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، بعد تغلبه على منتخب طاجيكستان بنتيجة 5-0، ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان. وأجرى الأخضر حصته التدريبية على ملعب كيباري في طشقند، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قٌسّم خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا، ويواصل المنتخب في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد تدريباته على ملعب كيباري في طشقند، تحضيرًا لمواجهة منتخب اليابان ضمن الجولة الثانية من كأس آسيا غدٍ الاثنين، يُذكر أن الأخضر يأتي على رأس المجموعة الرابعة في كأس آسيا، والتي تضم إلى جانبه منتخبات اليابان، والإمارات، وطاجيكستان.// انتهى //00:35ت م0002