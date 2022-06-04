الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واساختتم المنتخب السعودي أمس استعداداته لمواجهة منتخب كولومبيا وديًا مساء اليوم الأحد على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل، ميدانيًا أجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية على ملعب منتجع لافينكا، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، على صعيد متصل، واصل اللاعب سالم الدوسري تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.// انتهى //01:00ت م0004