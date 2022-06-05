سرت 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسطالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.وأكد فتحي باشاغا في كلمة له خلال لقائه أمس بمدينة سرت بمجموعة من أعيان وأهالي مصراتة - وفق وكالة الأنباء الليبية - التزامه بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية متزامنة بالتعاون مع الأمم المتحدة.وتعهد باشاغا في حالة اختيار مجلسي النواب والدولة لأي حكومة جديدة أو شخصية أخرى لرئاسة الحكومة، بأنه سيقوم بتسليمها له فورا دون تأخير.// انتهى //02:00ت م0005