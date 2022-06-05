المدينة المنورة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل تشمل تأثيراتها ارتفاعا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية .وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء .// انتهى //06:53ت م0011