عام / فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة يطلق مبادرة لتكريم رواد الصحافة والإعلام بالمنطقة
الأحد 1443/11/6 هـ الموافق 2022/06/05 م واس
المدينة المنورة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واس
أطلق فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنورة مبادرة لتكريم رواد الصحافة والإعلام بالمنطقة ومحافظاتها .
وشكل الفرع فريق عمل لهذه المبادرة التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين الذين أفنوا عقودا من أعمارهم لخدمة الإعلام والعمل الصحفي متفرغين أو متعاونين تقديرا وعرفانا لجهودهم ، بالإضافة إلى رابط مخصص لترشيح الإعلاميين من قبل الجمهور. وسيتم الإعلان قريبا عن موعد تكريم رواد الإعلام بالمنطقة ومحافظاتها .
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