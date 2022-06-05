المدينة المنورة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسأطلق فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنورة مبادرة لتكريم رواد الصحافة والإعلام بالمنطقة ومحافظاتها .وشكل الفرع فريق عمل لهذه المبادرة التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين الذين أفنوا عقودا من أعمارهم لخدمة الإعلام والعمل الصحفي متفرغين أو متعاونين تقديرا وعرفانا لجهودهم ، بالإضافة إلى رابط مخصص لترشيح الإعلاميين من قبل الجمهور. وسيتم الإعلان قريبا عن موعد تكريم رواد الإعلام بالمنطقة ومحافظاتها .// انتهى //07:04ت م0012