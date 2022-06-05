رام الله 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث آخر المستجدات والوضع الخطير الذي وصلت إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات بين فرنسا وفلسطين، وكذلك مع الاتحاد الاوروبي في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، مشيرةً إلى إصابة عشرات المواطنين والمتضامنين بالاختناق في مسافر يطا وصيادان بالرصاص شمال قطاع غزة، واعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنًا من المحافظات الشمالية والجنوبية.واهتمت بأقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن نكسة الشعب الفلسطيني متواصلة بسبب غياب الإرادة الدولية والأمريكية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.ونشرت صحف فلسطين مواصلة نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ155 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.// انتهى //07:53ت م0017