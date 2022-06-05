تونس 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم باجتماع حكومة تونس برئاسة رئيسة الحكومة نجلاء بودن بهدف تقييم مدى تنفيذ برنامجها الوطني الإصلاحي، الذي بدأ خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث يشمل العديد من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد.وتطرقت إلى انعقاد الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة برئاسة الرئيس المنسق للهيئة أستاذ القانون الصادق بلعيد، حيث طلب من المشاركين تقديم ورقة تتضمن تصوراتهم لتونس خلال الأربعين سنة القادمة خلال 72 ساعة وكيفية ترجمة ذلك في نصوص دستورية ومؤسسات قادرة على ترسيخها في الواقع.وأخبرت صحف الأحد في الشأن المغاربي عن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في تونس يوم الثلاثاء القادم تحت رعاية الأمم المتحدة وفرنسا لمعالجة قضية نزع سلاح وتسريح وإعادة إدماج المجموعة المسلحة في ليبيا وانسحاب المقاتلين الأجانب المتمركزين في ليبيا.وكتبت في الشأن الفلسطيني عن استشهاد عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين في الضفة المحتلة.ورصدت صحف تونس المحادثات التي أجراها الرئيس السنغالي ماكي سال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //09:17ت م0018