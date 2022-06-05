مكة المكرمة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسنظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في إدارة الرقابة البلدية ورشة عمل عن أهم التطورات الخاصة بمنصة "ممتثل" والمتطلبات والمهام والخطط المقترحة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تشغيل المنصة وتحديد جاهزية الأمانة لتفعيل أنواع الرقابة وتكوين فرق العمل المطلوبة, وذلك ضمن استعداداتها لموسم حج هذا العام.وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث أن الورشة تهدف إلى تحسين بيئة أعمال الأنشطة التجارية وأسواق النفع العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقيق الامتثال المأمول للاشتراطات البلدية عبر برنامج الامتثال البلدي, لتعزيز الجهود التوعوية والتأكيد على أهمية الالتزام والامتثال بالتعليمات والإجراءات لضمان الجودة وتحقيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في إنجاز الخدمات والأنشطة.// انتهى //09:34ت م0021