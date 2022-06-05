الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسنفّذت صحة الرياض 3553 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، خلال الفترة 2022/5/28 م وحتى 3 /6/ 2022م, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).وشملت الجولات 298 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (52 مستشفى خاصًا و246 مستشفى حكوميًا)، و332 للمراكز الحكومية و1449 للمجمعات الطبية، و1474 زيارة للصيدليات.// انتهى //10:31ت م0027