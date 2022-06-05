عام / صحة الرياض تُنفّذ 3553 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
الأحد 1443/11/6 هـ الموافق 2022/06/05 م واس
الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واس
نفّذت صحة الرياض 3553 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، خلال الفترة 2022/5/28 م وحتى 3 /6/ 2022م, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وشملت الجولات 298 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (52 مستشفى خاصًا و246 مستشفى حكوميًا)، و332 للمراكز الحكومية و1449 للمجمعات الطبية، و1474 زيارة للصيدليات.
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10:31ت م
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