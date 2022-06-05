عام / 22464 مستفيدًا من خدمات أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى تربة
الأحد 1443/11/6 هـ الموافق 2022/06/05 م واس
تربة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واس
قدّمت صحة الطائف ممثلة بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى تربة خدماتها لـ22464 مستفيدًا، الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022م.
واستقبل قسم الطوارئ 14135 مراجعًا، كما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 8329 , والمنومين 276, والتأهيل الطبي 6396، و 1574 مراجعًا لمركز الكلى، بينما بلغ عدد المواليد 112.
وبلغ عدد الفحوصات المخبرية 55754 والفحوصات الإشعاعية 13600، وإجراء 43 عملية جراحية ناجحة ولله الحمد، وذلك خلال نفس الفترة.
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10:35ت م
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