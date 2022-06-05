تربة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسقدّمت صحة الطائف ممثلة بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى تربة خدماتها لـ22464 مستفيدًا، الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022م.واستقبل قسم الطوارئ 14135 مراجعًا، كما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 8329 , والمنومين 276, والتأهيل الطبي 6396، و 1574 مراجعًا لمركز الكلى، بينما بلغ عدد المواليد 112.وبلغ عدد الفحوصات المخبرية 55754 والفحوصات الإشعاعية 13600، وإجراء 43 عملية جراحية ناجحة ولله الحمد، وذلك خلال نفس الفترة.// انتهى //10:35ت م0028