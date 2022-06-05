مكة المكرمة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسفعّلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في إدارة خدمة الزائر الصغير برنامج "الزيارات المدرسية" لزيارة مكتبة المسجد الحرام، ضمن مبادرة "اجتماعي".وقُدم خلال الزيارة عرض تعريفي للخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للزائر الصغير وطلاب العلم من مختلف الفئات.وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي حرص رئاسة شؤون الحرمين على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام من أجل رفع مستوى المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دور الزيارات الخارجية للمدارس، والتعريف بالخدمات والمبادرات التي تُقدّمها الرئاسة لأجلهم، وما تحمله من قيم اجتماعية.من جانبه أفاد مدير إدارة الزائر الصغير فهد بن سالم الحتيرشي أن الإدارة تُقدّم العديد من الخدمات منها: عرض الرموز الإرشادية والأساور التي توضع في معصم اليد بالمسجد الحرام للأطفال ويوضع بها رقم جوال والد الطفل أو من ينوب عنه لسهولة الوصول إليهم والاهتمام بالزائر الصغير وتوفير كافة الخدمات وتلبية احتياجاتهم وتقديم أرقى وأفضل الخدمات وتذليل كافة العقبات لهم.// انتهى //10:40ت م0030