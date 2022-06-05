نور سلطان 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسانطلق في كازاخستان اليوم التصويت على تعديلات دستورية، هدفها تعزيز الضوابط والتوازنات بين أذرع السلطة.وذكرت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن السفارات والقنصليات التابعة للبلاد في الخارج افتتحت 65 مركز اقتراع في 52 دولة للمواطنين الكازاخستانيين المقيمين والمسافرين للمشاركة في الاستفتاء.ويشار إلى أنه سيتم إقرار التعديلات إذا دعمها أكثر من نصف الناخبين في 12 منطقة على الأقل من أصل 17 منطقة، فيما يتطلب نجاح الاستفتاء أن تتجاوز نسبة الإقبال 50% ممن يحق لهم التصويت.// انتهى //10:58ت م0031