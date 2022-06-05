الخرطوم 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بلقاء رئيس مجلسِ السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في الخرطوم أمس، بالخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان أداما ديانغ، وأكّد البرهانُ خلال اللقاء التزامه بالتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة لترقية أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.ونشرت الصحف إعلان وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، أن بلاده تمضي في خطط لخصخصة شركات مملوكة للجيش كاشفاً عن محادثات مع دول عربية لاستئناف تقديم مساعدات مالية.وأبرزت اتفاق حكومة السودان والصندوق الكويتي على إجراء المعالجات اللازمة لإعادة تمويل المشروعات القائمة وبدء تمويل مشروعات جديدة في مجال الكهرباء خلال الفترة القادمة.وركزت صحف السودان على إجراء رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات والوضع الذي وصلت إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.// انتهى //11:30ت م0039