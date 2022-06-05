الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسأطلق صندوق التنمية الزراعية برنامج التدريب على رأس العمل بالتعاون مع برنامج "تمهير" التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بمشاركة 27 متدربًا ومتدربة، يمثلون تخصصات جامعية متنوعة تقع ضمن اختصاصات عمل الصندوق.ويهدف البرنامج إلى تأهيل المتدربين في قطاعات الصندوق المختلفة وبحسب تخصصاتهم، حيث يسعى الصندوق إلى إكسابهم المهارات والجدارات اللازمة وتهيئتهم للمنافسة في سوق العمل للحصول على فرصة وظيفية مناسبة في القطاعين العام والخاص.وأوضح نائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية للخدمات المشتركة علي بن مداوي القحطاني، أن البرنامج يقدم فرص التدريب في مجالات العمل المختلفة للتخصص الواحد مما يساعد المتدربين على التعرف على طبيعة الأعمال المختلفة، مبينًا أن المتدرب يحصل على فرصة ممارسة العمل في قطاعات الصندوق والتزود بالمهارات المطلوبة ليزيد من فرص حصوله على فرصة وظيفية مناسبة مستقبلًا.يذكر أن المتدرب يحصل في نهاية البرنامج على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة (6) أشهر.// انتهى //11:48ت م0040