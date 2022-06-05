جيزان 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسقدمت صحة جازان عبر خدمة الطب الاتصالي 1732 استشارة طبية في مختلف التخصصات الطبية للمرضى بجميع المستشفيات الطرفية والمرجعية خلال الربع الأول من العام 2022م.وأوضحت أن خدمة الطب الاتصالي وفَّرت عناء التنقل والتحويل بين المستشفيات وسهّلت على المرضى حصولهم على الرعاية الصحية المتكاملة وبجودة عالية بجميع التخصصات العلاجية بما فيها التخصصات الدقيقة.ولفتت الانتباه إلى أن عدد استشارات الطب الباطني وتخصصاته الدقيقة بلغ 923 استشارة، فيما بلغ عدد الاستشارات الطبية في الجراحة العامة وتخصصاتها الدقيقة 378، والاستشارات الطبية في تخصص جراحة العظام 208، واستشارات النساء والولادة 59، وطب الأطفال العام والبالغ 164, خلال نفس الفترة.وأبانت أن خدمة الطب الاتصالي تُقدم الاستشارات الطارئة والعاجلة للمرضى الموجودين بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والتنويم عبر كافة مستشفيات صحة جازان، إذ يتم ربط المريض بالمختص عبر هذه التقنية دون الحاجة إلى نقل أو تحويل المريض إلى مستشفى آخر، والحصول على الرأي الطبي في الوقت المناسب، إضافةً إلى أن هذه الخدمة مكّنت الأطباء من متابعة الحالات الحرجة والطارئة بشكل مستمر، وذلك من خلال نقل حالة المريض بالصوت والصورة عبر هذه التقنية ومشاهدة التحاليل والأشعة والعلامات الأخرى التي من خلالها تساعد المختصين على تقديم الخطة العلاجية بجودة عالية للمريض في موقعه بنفس المستشفى دون الحاجة إلى نقله أو تحويله.// انتهى //13:51ت م0071