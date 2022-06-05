رفحاء 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسأغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، خلال الأسبوع الماضي منشأة، وحررت 16 مخالفة، طُبِّقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظاماً.وأكدت بلدية رفحاء استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، لتعزيز دورها الحيوي في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940.// انتهى //13:52ت م0072